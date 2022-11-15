سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم 15 نوفمبر 2022 داخل البنوك

شهد سعر اليورو، اليوم الثلاثاء، تغيرات طفيفة في كافة البنوك، أمام سعر الجنيه المصري، مع بداية التعاملات المصرفية في البنوك، مقارنة بأسعار بداية المعاملات الصباحية، منها سعر اليورو في كل من البنك الأهلي والتجاري الدولي وغيرهما.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر صرف اليورو اليوم في عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري على هذا النحو:

سعر اليورو اليوم

- سجل اليورو في المصرف المتحد نحو 25.12 جنيه للشراء 25.30 جنيه للبيع.

- سجل سعر الشراء نحو 25.08 جنيه، وسعر البيع نحو 25.17 جنيه، مع بداية المعاملات الصباحية داخل البنك المركزي.

- وفي بنك مصر بلغ سعر عملة الاتحاد الأوروبي نحو 25.12 جنيه للشراء، 25.22 جنيه للبيع.

- وفي البنك الأهلي المصري بلغ سعر عملة الاتحاد الأوروبي نحو 25.12 جنيه للشراء، 25.34 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو اليوم

- سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، بنحو 25.18 جنيه للشراء 25.28 جنيه للبيع.

- ومع تعاملات البنك العربي الأفريقي، استقر سعر اليورو عند 25.14 للشراء، 25.26 للبيع.

- جاء سعر صرف اليورو في بنك أبوظبي الإسلامي، عند 25.43 جنيه للشراء، 25 .46 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الصرف في بنك الكويت الوطني 25.12 للشراء، 25.27 جنيه للبيع.

- بلغ سعر صرف اليورو في بنك الإسكان والتعمير، 23.83 جنيه للشراء، و24.00 جنيه للبيع.

- بلغت قيمة شراء عملاة الاتحاد الأوروبي اليوم نحو 25.17 جنيه 25.43 جنيه للبيع، مع بداية التعاملات داخل بنك CIB.

- وبلغ اليورو في بنك قناة السويس، سجل نحو 25.12 جنيه للشراء، 25.29جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك مصر

- استقر سعر الريال القطري، اليوم، عند نحو 6.25 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر البيع 6.70 جنيه.

- حقق سعر الدينار البحريني اليوم، عند الشراء 62.95 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 64.75 جنيه.

- بلغ سعر الريال العماني، اليوم الثلاثاء، في بنك مصر عند عمليات الشراء 61.83 جنيه، و63.40 جنيه للبيع.

- سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر، 6.63 جنيه للشراء، و6.64 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي سجل 76.44 جنيه للشراء، و79.30 جنيه للبيع.

- بلغ اليوم الريال السعودي 6.47 جنيه، بالنسبة لسعر الشراء 6.49 جنيه بالنسبة لسعر البيع.

- سجل الدينار الأردني نحو 33.86 جنيه للشراء، فيما بلغ سعره عند البيع 34.42 جنيه.

- سعر الدولار الكندي، اليوم الثلاثاء، بلغ عند عمليات الشراء 18.28جنيه، وعمليات البيع 18.37 جنيه.