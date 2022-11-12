سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم 12-11-2022

استقر سعر صرف اليورو اليوم في البنوك عند نفس القيمة التي انتهت لديها فترة التعاملات المسائية أمس، وتحديدًا لدى البنوك الحكومية المصرية كبنكي الأهلي المصري ومصر، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر صرف اليورو اليوم.

سعر صرف اليورو اليوم

في بنك الإسكندرية سجل سعر صرف اليورو اليوم مع بداية تعاملات نحو 24.33 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع، فيما وصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي نحو 24.33 جنيه للشراء، و24.45 جنيه للبيع، وسجل سعره داخل بنك مصر نحو 24.33 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع وفي بنك قناة السويس، وبلغ سعر العملة الأوروبية اليورو نحو 24.33 جنيه للشراء و24.51 جنيه للبيع.

ووصل سعر اليورو سجل في البنك المركزي المصري، نحو 24.48 جنيه للشراء، و24.56 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي 24.43 جنيه للشراء، و24.64 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل 24.33 جنيه للشراء و24.51 جنيه للبيع، واستقر سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك cib نحو 24.38 جنيه للشراء، و24.52 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني، سجل سعر اليورو نحو 24.42 جنيه للشراء و24.64 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم السبت

أما عن العملة الرسمية في الكويت، فسجل الدينار اليوم نحو 78.76 جنيه للشراء و79.04 جنيه للبيع، داخل البنك المركزي، وفي البنك المصري الخليجي 75.46 جنيه للشراء، و79.06 جنيه للبيع، ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 12 نوفمبر في البنك الأهلي المصري عند نحو 79.72 جنيه للشراء و78.81 جنيه للبيع، وفي بنك cib نحو 76.56 جنيه للشراء و78.96 جنيه للبيع.