سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم 13-11-2022

أسعار العملات واحدة من المعاملات المالية المهمة التي تحظى باهتمام الشارع المصري بشكل يومي، واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية اليومية، التي تُقدّمها «الوطن» لقرّائها على مدار الساعة، نُوضّح في التقرير التالي، سعر صرف اليورو اليوم، وكذلك الدينار الكويتي، في عدد من البنوك.

سعر صرف اليورو اليوم

استقر سعر صرف اليورو اليوم في المصرف المتحد عند 24.18 جنيه للشراء و24.82 جنيه للبيع، ووصلت عملة الاتحاد الأوروبي في بنك CIB عند 24.23 جنيه للشراء، و24.83 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو سجل في البنك المركزي المصري، نحو 24.23 جنيه للشراء، و24.32 جنيه للبيع.

وفي بداية التعاملات الصباحية داخل بنك الكويت الوطني، سجل سعر اليورو نحو 24.31 جنيه للشراء و24.32 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي 24.27 جنيه للشراء، و24.55 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل سعر صرف اليورو اليوم نحو 24.18 جنيه للشراء، و24.82 جنيه للبيع.

ووصل سعر اليورو، اليوم، في البنك الأهلي نحو 24.27 جنيه للشراء، و24.73 جنيه للبيع، وسجل سعره داخل بنك مصر نحو 24.27 جنيه للشراء، و24.73 جنيه للبيع وفي بنك قناة السويس، وبلغ سعر العملة الأوروبية اليورو نحو 24.19 جنيه للشراء و24.83 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الأحد

وحظيت عُملة الكويت باهتمام الشارع المصري، فسجّل اليوم الدينار الكويتي في البنك المركزي نحو 78.77 جنيه للشراء و79.08 جنيه للبيع، وفي بنك CIB نحو 76.92 جنيه للشراء و79.04جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي 75.70 جنيه للشراء، و79.40 جنيه للبيع، ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 13 نوفمبر في البنك الأهلي المصري عند نحو 76.30 جنيه للشراء و79.49 جنيه للبيع.