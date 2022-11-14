سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم 14-11-2022

نظرا لأهمية العملة الأوروبية «اليورو» لرجال المال والأعمال داخل القطاع الاقتصادى المصري، والمستثمرين المصريين والعرب، زادت عمليات البحث اليومية والمتابعات الدائمة عن سعرها بالنسبة لعمليات البيع أو الشراء ،في جميع البنوك.

ويأتي اليورو في المرحلة الثانية بالقطاعات المالية والاقتصادية من حيث الأهمية في أسواق العملات النقدية بعد الدولار الأمريكي، وجاء سعره حسب المواقع الرسمية للبنوك كما يلي.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

- بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 25.06 جنيه للشراء، و25.28 جنيه للبيع.

- بلغ سعره داخل بنك مصر نحو 24.06 جنيه للشراء، و25.28 جنيه للبيع.

- مع بداية التعاملات داخل بنك قناة السويس، بلغ سعر العملة الأوروبية اليورو نحو 25.07 جنيه للشراء و25.34 جنيه للبيع.

- وبلغت صباح اليوم في المصرف المتحد سجل 24.74 جنيه للشراء و25.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك اليوم

- سجل مع بداية تعاملات بنك الإسكندرية 25.08 جنيه للشراء، و25.34 جنيه للبيع.

- سجل في البنك المركزي المصري، نحو 25.23 جنيه للشراء، و25.33 جنيه للبيع.

- وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي 24.26 جنيه للشراء، و24.78 جنيه للبيع.

- وفي بنك cib استقرت العملة الأوروبية 25.11 جنيه للشراء، و25.34 جنيه للبيع.

- بلغ سعره في بنك الكويت الوطني، نحو 24.42 جنيه للشراء و24.64 جنيه للبيع.