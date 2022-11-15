«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل اتفاق بريطانيا وفرنسا للحد من الهجرة غير الشرعية

كشف خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، من فرنسا، تفاصيل الاتفاق بين باريس والمملكة المتحدة للحد من الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن الاتفاق يُعد خطوة على الطريق الصحيح للحد من الهجرة غير الشرعية، وعليه ستلتزم بريطانيا بتقديم 72.2 مليون يورو لفرنسا من أجل زيادة أعداد قوات الشرطة والدرك وحرس الحدود في منطقة «كلابي»، شمال فرنسا.

الاتفاق البريطاني - الفرنسي جاء لتبادل المعلومات بين البلدين

وأضاف «شقير»، خلال لقاء له على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الاتفاق البريطاني - الفرنسي، شمل أيضًا تبادل المعلومات بين البلدين، موضحًا أن الاتفاق نص على وجود مكتب هجرة بريطاني في فرنسا ليقدم بعض المساعدات اللوجستية بين البلدين، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تأتي بعد أن شهدت نهاية الأسبوع الماضي محاولة هرب 600 مهاجر من أصول مختلفة، ومعظمهم من باكستان وسوريا وغيرها من البلدان.

انقاذ 142 مهاجرا

وأوضح مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من فرنسا، أنه تم انقاذ 142 مهاجرا غير شرعي من الجانب الفرنسي عن طريق بعض من الصيادين.