عاجل.. إصابة 13 شخصا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بكفر الشيخ

أُصيب 13 شخصًا في تصادم بين أتوبيس وسيارة ربع نقل على الطريق الدولي الساحلي، بنطاق محافظة بكفر الشيخ، وهرعت 7 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين، لمستشفى بلطيم النموذجي، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ربع نقل على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ، كما تلقت غرفة العمليات بالمحافظة، إشارة بوقوع الحادث، وهرعت 7 سيارات إسعاف، لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين، لمستشفى بلطيم النموذجي.

رفع حالة الطوارئ بمسشتفى بلطيم النموذجي

ومن جانبه أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الطوارئ بمستشفى بلطيم النموذجي، وتكليف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المصابين في الحادث.