طلاب «طب كفر الشيخ» يكرمون موظفة بدرع وورود: «مش بتتأخر عننا»

لم يجدوا طريقة مناسبة للتعبير عن شكرهم وامتنانهم لإحدى الموظفات بقسم شؤون الطلاب بكلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، سوي إهدائها بوكيه ورد وتقديم الشكر لها على جهودها المبذولة مع طلاب الفرقة الخامسة بالكلية، إذ اجتمع مجموعة من الطلاب وقرروا تكريم شيماء الزيني لتعاونها مع طلاب الفرقة.

أحمد صابر بارومة، واحدًا من الطلاب الذين كرموا موظفة شؤون الطلاب في الكلية « فكرة التكريم جاءت بالتعاون مع زملائي محمد رأفت النجار، رئيس اتحاد طلاب كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، وأحمد حمدي السعداوي، أمين اللجنة العلمية، لتكريم الأستاذة شيماء الزيني، فهي موظفة شؤؤن الطلاب المسؤولة عن الفرقة الخامسة».

وأضاف «مش بتتأخر عن أي حد في حاجة، ودايمًا في الشغل متعاونة ومقابلتها محترمة وبشوشة جدًا»، الشيخ، حديثه لـ«الوطن».

الدراسة في الفرقة الخامسة بكلية الطب

وتابع خلال حديثه لـ«الوطن» « معروف إن سنة خامسة في كلية الطب البشري سنة طويلة، يعني بقالنا حوالي 13 شهر بندرس في الفرقة الخامسة، وأستاذة شيماء كانت متعاونة طول السنة، ومكنش في أي عقبات من ناحيتها خالص، فجات فكرة في دماغ محمد النجار رئيس الاتحاد، وأحمد السعداوي أمين اللجنة العلمية، وكلموني بصفتي طالب معهم في سنة خامسة، وقالولي عليها واتفقنا وجبنا الحاجة واشتركنا في فلوسها احنا التلاتة، وعملناها مفاجأة ليها امبارح في مكتبها باسم الدفعة».

تكريم الموظفة بـ«درع وبوكيه ورد»

«درع وبوكيه ورد»، أشياء معنوية لتكريم موظفة شؤون الطلاب، ولكن كان لها أثرًا كبيرًا بحسب «بارومة»، «التكريم كان عبارة عن درع باسم الأستاذة شيماء الزيني وبوكيه ورد، وكانت مبسوطة جدًا من المفاجأة، ومكنتش مصدقة لأن ده أول مرة يحصل إن دفعة تكرم موظفة الشؤون المسئولة عنها، وهي مسؤولة عن القوايم ومتابعة الغياب، وجميع الأمور الإدارية الخاصة بالدفعة».

وحول سبب اختيارها، أوضح «بارومة»، «أستاذة شيماء دايمًا بشوشة، وبتتعامل مع الطلاب بذوق، وبتقابلنا بترحاب شديد، ولو أي حد مننا طلب منها حاجة في قدر استطاعتها بتساعدنا فيها، ومش بتتأخر عن حد، وياريت الموظفين كلهم يبقوا زيها».