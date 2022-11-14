شروط التقديم في وظائف مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل التقديم في مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، والشروط والتخصصات المطلوبة، مشيرا إلى أن التقديم مستمر على الموقع الرسمي لوزارة التعليم وحتي 20 نوفمبر 2022.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن التقديم للوظائف الإدارية مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية على بوابة مركز المعلومات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على هذا الرابط.

مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقديم في وظيفة مدير أكاديمي بمدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، وهي:

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- سبق عليه العمل كمدير مدرسة.

شروط الالتحاق بفرق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

حددت وزارة التربية والتعليم شروط شروط الالتحاق بفرق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية في 5 مدارس وهي:

- فتح باب التقدم من 13 نوفمبر 2022 حتى 20 نوفمبر 2022.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عاما بأكتوبر 2022.

- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

- يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

- التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم الالتحاق بها.

- في حالة الإشـارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد مـن اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيًا دون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

- ملء استمارة التقديم، على الرابط التالي: eg.gov.emis.tawzef://http/.