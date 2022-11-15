وظائف للمعلمين بمدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل التقديم في وظائف للمعلمين والإداريين بمدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية، والشروط والتخصصات المطلوبة، مؤكده أن التقديم للوظائف علي الموقع الرسمي لوزارة التعليم (بوابة مركز المعلومات).

وحددت وزارة التربية والتعليم، رابط للتقديم علي وظائف مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية، من خلال تسجيل البيانات الشخصية للمتقدم الرقم القومي وتاريخ الميلاد والمحافظة والنوع والمدرسة .

مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية

مدير أكاديمي

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- سبق له العمل كمدير مدرسة.

مسئول جودة

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

-إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال الجودة.

مسئول شئون طلاب

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال شئون الطالب.

مسئول شئون عاملين

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال شئون العاملين.

مسئول تقييم

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال التقييم.

مسئول توريدات ومخازن

- حاصل على مؤهل مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم لغة عربية

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم لغة إنجليزية

حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم رياضيات

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الألي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم كيمياء

حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم حاسب آلي

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم تربية رياضية

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

معلم إنتاج نباتي

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم إنتاج داجني

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.