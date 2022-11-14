تصل لـ5 آلاف جنيه.. وظائف خالية بشركات الأمن والحراسة في الجيزة

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، توافر فرص عمل بشركة حراس مصر للأمن والحراسة، وذلك عبر عبر منشور على صفحتها الرسمية «فيسبوك».

نوعية الوظائف والشروط المطلوبة للمتقدمين

وكشفت محافظة الجيزة عن نوعية الوظائف، والشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل فرص العمل، التي أعلنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، بشركة حراس مصر للأمن والحراسة، وهي:

أمن إداري بشركة حراس مصر للأمن والحراسة في أكتوبر:

مدة العمل: 12 ساعة

المرتب: 3 آلاف و200 جنيه

يوجد سكن ومواصلات من الهرم.

أمن إداري بـ مستشفى بأول فيصل بشركة حراس مصر للامن والحراسة

مدة العمل: 8 ساعات

المرتب: 2700 جنيه

مشرفين أمن بأكتوبر والتجمع بشركة حراس مصر للأمن والحراسة

مدة العمل : 12 ساعة

المرتب: من 4500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه

أمن بالتجمع الخامس بشركة حراس مصر للأمن والحراسة

مدة العمل: 12 ساعة

المرتب: 3400 جنيه

مواصلات من دائري المنيب والهرم

المؤهلات الواجب

المؤهل: بداية من الاعدادية

السن: من 20 إلى 47 سنة

طرق تقديم الطلبات

وطالبت محافظة الجيزة الراغبين بالتقديم للوظائف بشركة حراس مصر للأمن والحراسة الحضور شخصيًا إلى مقر الجهاز في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد حتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا، تليفون: «35711198- 35730825».