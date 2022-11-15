«التعليم» تصدر توجيها للمديريات بشأن إجراءات استلام التغذية المدرسية أسبوعيا

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً إلى المديريات التعليمية في جميع المحافظات، بشأن معدل توزيع التغذية المدرسية أسبوعيا، وفقاً للقرارات الصادرة بشأن منظومة التغذية المدرسية.

استلام التغذية المدرسية بمعدل 2 لـ 5 أيام أسبوعيا

ووجهت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، بالتنبيه على الإدارات التعليمية، بتوجيه المدارس المستهدفة باستلام الوجبات المدرسية الموردة من إحدى الشركات بمعدل من 2 يوم إلى 5 أيام أسبوعيا بدلا من 3 إلى 5 أيام أسبوعيا، طبقاً للتعليمات والضوابط بشأن استلام الوجبات المدرسية.

إجراءات متابعة تسليم التغذية المدرسية

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عده إجراءات لمتابعة تسليم التغذية المدرسية للتأكد من وصول الوجبات المدرسة إلى الطلاب وهي كالتالي: -

- قيام كل مدرسة بتشكيل لجنة برئاسة مدير المدرسة.

- قيام كل عضو من أعضاء اللجنة بتوزيع الوجبات على عدد من الفصول.

- قيام كل عضو بإعداد تقرير عن التوزيع والغياب اليومي.

- قيام مسئول التطوير التكنولوجي داخل المدرسة أو من ينوب عنه بإدخال البيانات في التطبيق الخاص الذي تم إعداده لمتابعة توزيع الوجبات المدرسية.

- تتولي الوزارة إعداد اسم مستخدم وكلمة سر لكل مدرسة وسيتم التطبيق التجريبي لمدة أسبوعين من تاريخه بمحافظة السويس تمهيداً للتعميم على كل المحافظات.

- تتولي الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية متابعة جميع الإجراءات التي تمت بشأن منظومة التغذية المدرسية منذ البداية.