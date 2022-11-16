أسعار الخضروات اليوم الأربعاء في أسواق الجملة والتجزئة

أسعار الخضروات واحدة من السلع التي تشغل بال الكثير بشكل يومي، حيث أن أغلبها شكل استقرارا ملحوظا، نظرا لتوافر الشتل الشتوية من جميع الخضروات، مما زاد من حجم المعروض حتى الآن.

واليوم الأربعاء 16 نوفمبر الجاري، واستمرارا لسلسلة الأخبار التي تحرص «الوطن» على تقديمها للمتابعين يوميا، نرصد خلال السطور التالية أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية، وسوق الجملة بالعبور، كما يلي:

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور

- كيلو الملوخية تراوح بين 2.5 و3.5 جنيه.

- البامية تراوح بين 16 و20 جنيهًا.

- الثوم تراوح بين 7 و11 جنيهًا.

- الفلفل الرومي بين 2 و4 جنيهات.

- الفلفل الحارالأخضر البلدي بين 4 لـ5 جنيهات.

- الفاصوليا الكيلو بين 5 لـ7 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البصل بين 3 لـ4.5 جنيه.

- كيلو البطاطس تراوح بين 6 لـ8 جنيهات.

- الباذنجان البلدي بين 4 لـ5.5 جنيه.

- الباذنجان الرومي بين4-5 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض بين 4- 5.5 جنيه.

- كيلو الطماطم بين 3.5 -5 جنيهات.

- الكوسة تراوح بين 4 لـ7 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

فيما اختلفت أسعار الخضروات في أسواق التجزئة بجميع المحافظات وجاءت على هذا النحو:

- سعر الفلفل الرومي الأخضر 12 جنيها.

- سعر الفلفل الألوان 28 جنيها.

- سعر بطاطس طبخ 6-7 جنيها.

- سعر الكوسة 11 جنيها.

- سعر الثوم الأبيض البلدي 20 جنيها.

- سعر الكرنب 8 لـ10 جنيهات للحبة.

- سعر كيلو الطماطم البلدي تراوح بين 8 و10 جنيها.

- سعر بطاطس التحمير تراوح بين 10 لـ12 جنيها للكيلو.

- سعرالبصل الأحمر 6 جنيهات للكيلو، والأصفر بنحو 8 جنيهات.

- سعر الليمون البلدي 14 جنيها.

- سعر الخيار بسعر 10 جنيهات.

- سعر باذنجان الرومي كبير 10 جنيها.

- سعر الجزر سجل 10 جنيها.