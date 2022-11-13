أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد 13-11-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور، تباينا ملحوظا اليوم، حيث كشف الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم، استقرار أسعار الخضروات والفاكهة التي تشهد إقبالا يوميا من جانب المواطنين، مثل «الطماطم، والبصل، والبطاطس، والخيار، والفلفل»، التي تدخل في الكثير من الوجبات، إضافة إلى أسعار البرتقال واليوسفي والجوافة والعنب.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تحرص «الوطن» على تقديمها للقارئ لحظة بلحظة، نرصد السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور، كما يلي.

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

جاءت أسعار الخضروات اليوم داخل سوق الجملة بمدينة العبور، كما يلي.

- سعر كيلو البصل بين 3- 4.5 جنيه.

- سعر كيلو البطاطس تراوح بين 6-8جنيهات.

- سعر الباذنجان البلدي بين 4- 5.5 جنيه.

- سعر الباذنجان الرومي بين4-5 جنيه.

- الباذنجان الأبيض بين 4- 5.5 جنيه.

- سعر كيلو الطماطم بين 3.5 -5 جنيه.

- كيلو الكوسة تراوح بين 4 -7 جنيهات.

- سعر كيلو الملوخية تراوح بين 2.5 و3.5 جنيه.

- سعر البامية تراوح بين 16 و20 جنيهًا.

- سعر الثوم تراوح بين 7 و11 جنيهًا.

- سعر الفلفل الرومي بين 2 و4 جنيهات.

- سعر الفلفل الحارالأخضر أو الأحمر البلدي بين 4-5 جنيهات.

- الفاصوليا بلغ سعر الكيلو بين 5-7 جنيهات.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

- سعر كيلو البرتقال البلدي من 3 لـ5 جنيهات.

- سعر كيلو البرتقال السكري من 4 لـ6 جنيهات.

- سعر كيلو البرتقال اليوسفي من 4 لـ7 جنيهات.

- عنب رومي أحمر من 4 لـ8 جنيهات.

- سعر الكيلو البلح الزغلول من 5 لـ9 جنيهات.

- سعر كيلو الجوافة من 3 لـ6 جنيهات.

- سعر كيلو الرمان من 5 لـ10 جنيهات.