أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر في أسواق الجملة والتجزئة

استقرار ملحوظ شهدته أسعار الخضروات اليوم في جميع الأسواق، نظرا لتوافر الشتل الشتوية من جميع الخضروات، مما زاد من حجم المعروض حتى الآن.

واستمرارا لسلسلة الأخبار التي تحرص «الوطن» على تقديمها للمتابعين يوميا، نرصد خلال السطور التالية أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية، وسوق الجملة بالعبور، كما يلي:

أسعار الخضروات اليوم بمدينة العبور

- تراوح سعر كيلو البصل بين 3- 4.5 جنيه.

- كيلو البطاطس تراوح بين 6-8 جنيهات.

- الباذنجان البلدي بين 4- 5.5 جنيه.

- الباذنجان الرومي بين4-5 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض بين 4- 5.5 جنيه.

- كيلو الطماطم بين 3.5 -5 جنيهات.

- الكوسة تراوح بين 4 -7 جنيهات.

- كيلو الملوخية تراوح بين 2.5 و3.5 جنيه.

- البامية تراوح بين 16 و20 جنيهًا.

- الثوم تراوح بين 7 و11 جنيهًا.

- الفلفل الرومي بين 2 و4 جنيهات.

- الفلفل الحارالأخضر البلدي بين 4-5 جنيهات.

- الفاصوليا الكيلو بين 5-7 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق

بيما اختلفت أسعار هذة الخضروات في أسواق التجزئة بجميع المحافظات.

سعر كيلو الطماطم البلدي تراوح بين 8 و10 جنيها.

سعر بطاطس التحمير تراوح بين 10-12 جنيها للكيلو.

سعر البصل الأحمر 6 جنيهات للكيلو، والأصفر بنحو 8 جنيهات.

سعر الليمون البلدي 14 جنيها.

سعر الخيار بسعر 10 جنيهات.

سعر باذنجان الرومي كبير 10 جنيها.

سعر الجزر سجل 10 جنيها.

سعر الفلفل الرومي الأخضر 12 جنيها.

سعر الفلفل الألوان 28 جنيها.

سعر بطاطس طبخ 6-7 جنيها.

سعر الكوسة 11 جنيها.

الثوم الأبيض البلدي 20 جنيها.

سعر الكرنب 8-10 جنيهات للحبة.