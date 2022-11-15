محافظ المنوفية يوجه بإجراء عملية جراحية لطفلة مراعاة لظروف أسرتها

أمر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بصرف مساعدة مالية، وإجراء عملية جراحية لطفلة بناحية الشهداء، مراعاة لظروف والديها الاجتماعية والمعيشية الصعبة، وكلف إدارة العلاقات العامة بتوفير سيارة لنقل الطفلة إلى المستشفى التعليمي.

والدة الطفلة تشكر المحافظ

من جانبها أعربت والدة الطفلة عن سعادتها وامتنانها لاستجابة المحافظ لطلبها، وحرصه على تقديم الرعاية، ومد يد العون للأسر الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام، للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات.

فحص طلب أحد ذوي الهمم

ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بفحص طلب مواطن من ذوي الهمم بناحية طوخ طنبشا مركز بركة السبع يلتمس إبقائه بمدرسة البنات القديمة بطوخ طنبشا مراعاة لظروف إعاقته، وكذا مدير مديرية الصحة باتخاذ اللازم تجاه طلب فنية أشعة بوحدة كمشوش الصحية مركز منوف تلتمس إعفائها من النقل والانتداب خارج وحدة كمشوش الصحية مراعاة لظروف والدها الصحية الصعبة حيث أنها تقوم على رعايته.

وتضمن اللقاء طلب مواطنة بناحية كفر الباجور تلتمس إطلاق اسم زوجها الشهيد على مدرسة الفتح الإبتدائية ، وقد أحال المحافظ طلبها إلي إدارة المجالس للفحص والعرض عليه ،وكذا طلب مواطن بناحية تلا يتضرر من قرار إزالة لسور خاص به إلى الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة للفحص لاتخاذ اللازم.

وأحال المحافظ شكوى مواطن بحي شرق شبين الكوم يتضرر من التعدي على ملكيته الخاصة إلى المستشار الهندسي مع الاستعانة بالتخطيط العمراني لفحص الموضوع والعرض عليه.