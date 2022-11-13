تسمم 6 أشخاص من أسرة واحدة في المنوفية.. «تناولوا وجبة كسكسي»

تسببت وجبة «كسكسي» في إصابة 6 أفراد من أسرة واحدة بالتسمم والشعور بالإعياء ليجرى نقلهم لمستشفى الباجور العام لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

تلقت مديرية أمن المنوفية إخطارا من مستشفى الباجور العام يفيد استقبال 6 أشخاص من أسرة واحدة من قرية هيت بمركز منوف بمحافظة المنوفية، مصابين بإعياء وقيء «ادعاء تسمم».

وبسؤالهم أكدوا تعرضهم للأعراض عقب تناولهم لوجبة كسكسي معد بالمنزل وجاري تقديم الأسعافات الأولية لهم.

تفاصيل الحادث

وبالانتقال لموقع البلاغ تبين وجود 6 أشخاص رب أسرة وزوجته و4 من الأطفال بينهم 3 فتيات وطفل رضيع ذو عام ونصف، وجميعهم حالتهم مستقرة عدا الطفل الرضيع الذي يخضع لعلاج طبي مكثف، حيث يخضع الجميع لبرتوكول علاج السموم، وسيتم وضعهم تحت الملاحظة الطبية لمدة 48 ساعة.

الشعور بالأعراض عقب وجبة العشاء

وبسؤال الأب أفاد بأنه وأسرته تناولوا وجبة «كسكسي» معد منزليا ولم يتناولوا أي أطعمة أخرى وعقب تناولهم وجبة العشاء شعروا بالأعراض ليتوجهوا للمستشفى لإسعافهم.

وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجرءات القانونية اللازمة.