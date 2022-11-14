غدا... تشييع جنازة الموسيقار محمد سلطان من مسجد عمر مكرم

حالة من الحزن الشديد سيطرت على الوسط الفني بعد رحيل الموسيقار محمد سلطان، عن عمر ناهز الـ85 عاماً، بعد تعرضه لأزمة قلبية نقل على إثرها لإحدى المستشفيات.

وقررت أسرة الموسيقار الراحل محمد سلطان انتظار عودة نجل الراحل الدكتور طارق من فرنسا، إذ أنَّه من المقرر أنَّ يصل مساء اليوم الإثنين في تمام 10 مساءً، ليودع والده قبل دفن جثمانه.

وكشف فوزي إبراهيم أمين عام جمعية المؤلفين والملحنين، أنَّه بجهود الجمعية وبالتعاون مع وزارة الأوقاف تمّ الاستقرار على أن تكون صلاة الجنازة على الفقيد غداً الثلاثاء بعد صلاة الظهر بمسجد عمر مكرم، حسبما أوصى قبل وفاته.

وقال أمين عام جمعية المؤلفين لـ«الوطن»، «رحم لله الموسيقار محمد سلطان، إن القلوب حزينة على رحيله، داعيين الله عز وجل أن يرزق أهله وأحبابه الصبر والسلوان» مشيراً إلى أن الراحل محمد سلطان قد أوصى بالصلاة عليه في مسجد عمر مكرم ولف جثمانه بعلم مصر، مشيراً إلى أنَّه لم يتمّ تحديد موعد العزاء لحين الاتفاق مع نجله.

تفاصيل الحياة الأخيرة في حياة محمد سلطان

وعن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته، قال مصدر مقرب من الموسيقار محمد سلطان لـ«الوطن»، أنَّ الراحل كان بصحة جيدة، ولكنه شعر بضيق نفس مفاجئ، فطلب من مساعديه نقله إلى المستشفى، إلا أنَّه التقط أنفاسه الأخيرة هناك، وجاء السبب في تقرير الوفاة إصابته بالسكتة القلبية.

نجوم الفن ينعون الموسيقار محمد سلطان

ونعى عدد من نجوم الفن الراحل بكلمات مؤثرة، وقد نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين «الساسيرو»، برئاسة الدكتور مدحت العدل، الموسيقار محمد سلطان وجاء خلال البيان، «الموسيقار محمد سلطان رحل عن عالمنا أمس بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 85 عامًا، وقدم الراحل خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة منها: «بكرة تعرف، خليكو شاهدين، صعبان علينا، أحلى طريق في دنيتي، بحبك يا مصر، سامحتك كتير».