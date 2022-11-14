نبيلة عبيد ناعية محمد سلطان: «كان بينا أجمل الأعمال الفنية»

نعت الفنانة نبيلة عبيد الموسيقار محمد سلطان، الذي رحل عن عالمنا أمس في مستشفى قصر العيني، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشرت نبيلة عبيد أحد أعمال الموسيقار الراحل، وعلقت قائلة: «البقاء لله...الموسيقار الكبير محمد سلطان في ذمة الله، فقدت صديق عزيز وزميل كبير كانت بينا أجمل الأعمال الفنية والذكريات الحلوة.. أعزي نفسي وأتقدم لعائلته وأصدقائه ومحبيه.. بخالص العزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

رحيل محمد سلطان

ورحل عن عالمنا، مساء أمس، الموسيقار محمد سلطان، عن عمر ناهز الـ85 عامًا؛ إثر إصابته بأزمة قلبية.

وحرص عدد من نجوم الفن على نعي الموسيقار الراحل وكتب عنه هاني شاكر عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، أنعي للأمة الإسلامية المغفور له بإذن الله وصديق العمر الموسيقار محمد سلطان رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان».