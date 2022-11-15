3 شروط للحصول على الحافز التكميلي بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. اعرفها

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة في كافة القطاعات، ليصبح 3 آلاف جنيه، بداية من 1 نوفمبر 2022، ويستحق هذه الزيادة الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

وحدد قرار رئيس الوزراء شروط حصول الموظفين أو العاملين في الدولة على الحافز التكميلي بعد رفع الحد الأدنى للأجور، لأن الحافز التكميلي هو الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر، لذلك حدد القرار 3 شروط لكي يحصل الموظف أو العامل على الحافز.

شروط الحصول على الحافز التكميلي

ومن ضمن الشروط التي وضعها قرار مجلس الوزراء للحصول على الحافز التكميلي، الأخذ في الاعتبار أي مكافات أو بدلات أو مزايا نقدية، عند حساب الفرق، سـواء كانت بدلات شهرية أو دورية.

حافز جذب العمالة

ومن المقرر احتساب الحافز التكميلي للموظفين أو العاملين في الدولة، بحيث لا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة، والحافز التعريضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أية مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقا للقواعد المنظمة لها.

وأوضح القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس، أن الشروط والضوابط لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف أو العامل على الحافز التكميلي المشار إليه.