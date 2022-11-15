أستاذ اقتصاد بجامعة السويس: المشروعات الخضراء توفر الملايين من فرص العمل

قال الدكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس، إن الوظائف الخضراء ترتبط بكل قطاعات الاقتصاد، وهي مستحدثة طبقًا للمشروعات الجديدة، وتحتاج إلى تدريب وتأهيل الشباب على التكنولوجيا الحديثة، وتتطلب مواصفات خاصة للكوارد البشرية الشاغلة لها، مشيرًا إلى أن المشروعات الخضراء لها قانون وتشريعات خاصة، وهدفها الأساسي تقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفر ملايين من فرص العمل للشباب.

أهمية تأهيل الكوارد البشرية وتدريبهم

وأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح وباسم طبانة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الكوارد البشرية التي من المفترض أن تشغل وظائف المشروعات الخضراء تحتاج إلى تأهيل وتدريب علمي وفني، كوظائف تدوير المخلفات الزراعية بمختلف أنواعها، مثل ألواح الخشب الناتجة من مخلفات الذرة والنخل، تحويل قش الأرز إلى الكمبوست، وغيرهما.

ربط سوق العمل والتعليم الفني

وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس، أننا اليوم نشهد ربط بين سوق العمل والتعليم الفني بصفة عامة، لذلك فإن توفير القوى البشرية وتأهيلها على الوظائف التي يوفرها الاقتصاد الأخضر موجود بالفعل ونعمل على تنميتها بشكل مستمر لاستيعاب الأفكار الجديدة.

وأشار إلى أن مصر فتحت بابًا جديدًا للغاية يتحدث عن الاقتصاد الأخضر بكل قطاعاته كمورد المياه واستغلال الأرض والمباني، فضلًا عن وسائل النقل المستدامة والطاقة الجديدة والمتجددة، وغيرها، لافتًا إلى أن كل قطاع منهم يستوعب المئات من المشروعات الجديدة التي توفر ملايين فرص العمل للشباب المصري.