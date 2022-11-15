ضبط سائق بتهمة دهس تروسيكل وإصابة شخصين في الإسكندرية

ضبطت الأجهزة الأمنية، قائد سيارة في الإسكندرية، اصطدم بدراجة نارية وأصاب مستقليها وحاول الهرب من محل الواقعة، في إطار جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه من الأهالي، بوقوع حادث سير ومصابان في دائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين وصوع حادث سير بين قائد سيارة مقيم بدائرة القسم، وقائد دراجة نارية مقيم بذات الناحية، وتبيّن أنّه أثناء سير قائد السيارة على أحد الطرق بدائرة القسم، والدوران من إحدى فتحات الارتداد، اصطدمت سيارته بالدراجة النارية.

ضبط السائق

وأسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة النارية، وآخر كان يستقل الدراجة، بكدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم، ونقلا إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية اللازمة، وجرى ضبط السيارة وقائدها حال محاولته الانصراف بها من مكان الحادث، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.