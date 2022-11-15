لأصحاب ورش الذهب.. كيف تحصل على تمويل مليون جنيه لتطوير صناعتك؟

اتفاق هام أبرمته وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لخدمة أصحاب ورش الذهب بهدف تطوير الورش بتمويل من جهاز المشروعات من أجل الارتقاء بصناعة المشغولات الذهبية في مصر وتقديم أوجه الدعم المالى لهم لزيادة قدرتهم على التشغيل الذاتي والاحتفاظ بالعمالة والخبرة بها.

تفاصيل بدء التمويل وكيفية الحصول عليه

وتستعرض «الوطن» مجموعة من الأسئلة التي تشغل بال أصحاب ورش الذهب، لمعرفة تفاصيل بدء التمويل وكيفية الحصول عليه والحد الأقصى لقيمة التمويل، وذلك وفقا للمعلن رسميا من جانب جهاز المشروعات ووزارة التموين ومصلحة دمغ المصوغات والموازين.

* ما هو هدف تعاون وزارة التموين مع جهاز تنمية المشروعات لتمويل مصانع وورش المشغولات الذهبية؟

- التعاون يهدف إلى توفير فرص العمل، وتنمية أعمال أصحاب ورش المشغولات الذهبية لضمان الحفاظ على هذه الصناعة الحيوية.

* ما هو عدد الورش المستهدف تمويلها من جانب جهاز المشروعات؟

- مستهدف بدء المرحلة الأولى للتمويل في منطقة الجمالية بعدد 25 ورشة مصنعة للذهب.

قيمة الحد الأقصى للتمويل

* ما هي قيمة الحد الأقصى للتمويل؟

- الحد الأقصى للتمويل هو مليون جنيه للورشة الواحدة.

* ما هي إجراءات سداد القرض؟

- السداد يتم على مدار 24 شهرا مع منح فترة سماح لمدة 3 أشهر.

* كيف يمكن لورش الذهب الحصول على التمويل من جهاز المشروعات؟

- مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين، هي من ستقوم بترشيح الورش المؤهلة للاستفادة من المبادرة وفقاً لمواصفات فنية للورش للاستفادة من التمويل.

* هل سيتم التوسع في عدد الورش المستفيدة؟

- بناء على تقييم المشروعات والورش الممولة والحكم بمدى نجاح المرحلة سيتم التوسع في منح عدد أكبر من الورش بالتنسيق بين جهاز المشروعات ووزارة التموين.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق لوزارة التموين والتجارة الداخلية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات من قبل في تنفيذ عدد من المشروعات ويأتي من بينها منافذ مشروع جمعيتي ومشروع السيارات المتنقلة لتوفير السلع للمواطنين.