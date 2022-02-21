«التموين»: ورش مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية ستكون غير تقليدية

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إنه جاري العمل على إنشاء مدينة الذهب على مساحة 150 فدانا في العاصمة الإدارية الجديدة، وتضم أكثر من 400 ورشة و150 ورشة تدريبية، بالإضافة إلى معارض مصرية ودولية ومدينة ملاهي وإمكانيات هائلة لتصبح مركزا عالميا لصناعة الذهب في مصر والشرق الأوسط، لتعود مصر رائدة كما كانت أيام الفراعنة في صناعة الذهب.

«فرج»: ورش مدينة الذهب ستكون غير تقليدية

وأضاف «فرج» خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المصريين محترفون في صناعة الذهب، موضحا أن ورش مدينة الذهب ستكون مختلفة كليا عن الورش التقليدية من حيث التقسيم والمساحة والمتنزهات والقدرة الإنتاجية لأفضل المشغولات.

فرج: «ممكن الذهب يغلى 50 دولارا في 10 دقائق»

وحول علاقة ارتفاع أسعار الذهب بالأزمة الأوكرانية، أكد: «علاقة مباشرة لأن أوكرانيا تمثل البوابة الشرقية لدول أوروبا وحلف الناتو وأي حرب بين روسيا وأوكرانيا سيكون لها مردود قوي، و لوحدثت حرب مع التضخم العالمي في جميع دول العامل سيؤدي إلى ارتفاع قد يصل إلى 2000 دولار وسيحدث قفزات كبيرة في أسعار الذهب، وممكن يغلى 50 دولار في 10 دقايق».

وتابع مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن صناعة الذهب صناعة قومية، حيث يعتبر احتياطي استراتيجي للأفراد والدول، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أكبر احتياطي استراتيجي على مستوى العالم.

مدينة الذهب رؤية استراتيجية من الرئيس السيسي

وأشار إلى أن مدينة الذهب هي رؤية وبعد نظر استراتيجي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث شهدت الدولة المصرية إنشاء عدد من المدن المتخصصة في الفترة الأخيرة مثل مدينة الأثاث ومدينة الجلود ومدينة الصناعات وهو ما يؤدي إلى تطويرها والارتقاء بها، وبخاصة أن مجال الذهب جيد جدا وآمن بالنسبة للأفراد والدولة وبخاصة بعد الاهتزازات السنوية التي تعادل أكثر من 20% لمدة 3 سنوات وننتظر المزيد من الارتفاع بسبب الأزمات العالمية حاليا: «الزيادة رهيبة في أسعار الذهب، 30 جنيها في 6 أيام، وهو ما حدث من قبل منذ 18 شهرا».