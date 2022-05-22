رئيس مصلحة الدمغة: «الليزر» سيقضي على غش الذهب باستخدام أكواد خاصة

قال اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، إن المصلحة تلعب دورا مهما في صون وحماية حقوق المستهلك ضد محاولات التلاعب أو الغش في صناعة الذهب.

التحول للدمغة بالليزر سيغلق مجال الغش

جاء ذلك على هامش احتفال مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، باليوم العالمي للمترولوجيا «علم القياس»، وذلك بحضور اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين، واللواء عبد الله منتصر مستشار وزير التموين، لشؤون الدمغة والموازين.

وأوضح رئيس مصلحة الدمغة والموازين، أن التحول إلى الدمغة بالليزر، مهم للغاية، حيث يساهم في غلق المجال أمام أي محاولات غش أو تلاعب مستقبلا.

أكواد خاصة لدمغ المصوغات

وأشار اللواء أحمد سليمان، إلى أنه ستكون هناك أكواد خاصة لدمغ المشغولات الذهبية المدموغة بالليزر، يتم قراءتها عن طريق قارئ الدمغة، مضيفا أن هذه الأكواد الخاصة، ستساهم في أنه لن يتمكن أي شخص من التعرف على هذه الأكواد إلا الجهة الرقابية الممثلة في مصلحة الدمغة والموازين.

وأوضح اللواء أحمد سليمان، أن مصلحة الدمغة والموازين ليست جهة لشراء المصوغات الذهبية، ولكنها جهة تأكد من جود دمغة المصوغات الذهبية.

كما أشار رئيس مصلحة الدمغة والموازين، إلى أن صناع الذهب، يدرسون خلال المرحلة طرح عيارات 9 و14 المنصوص عليهما في قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة رقم 68 لسنة 1976.

مضيفا أنه يتم تنفيذ مشروع اليوم العالمي للقياس، المترولوجيا، بالاشتراك بين المعهد الدولي للمقاييس والموازين (BIPM) والمركز الدولي للمقاييس (OIML).