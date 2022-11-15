رئيس جامعة كفر الشيخ يوجه بتكثيف البحوث العلمية ضمن التغيرات المناخية

استعرض الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، التقارير الخاصة بمختلف الأنشطة المجتمعية التي جرت خلال الشهر الماضي المقدمة من نافع حمادة، مدير عام خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتوصيات الخاصة بالندوات التى نظمها القطاع وكليات الجامعة، وتقارير القوافل المتكاملة التى تم توجيهها لمختلف قرى المحافظة.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس الجامعة، جلسة مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر نوفمبر 2022م، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بمشاركة أعضاء المجلس ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27

واستهل رئيس جامعة كفر الشيخ، المجلس بالترحيب بالحضور، ثم التطرق لجدول الأعمال المجلس، وناقش فى جلسته العديد من الموضوعات المرتبطة بخدمة المجتمع وتنمية البيئة، موجهًا التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قيادته الحكيمة البارعة، واستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ الخضراء، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.

خطة التوعية بالمشروعات القومية

وناقش «دسوقي»، الخطة الزمنية للأنشطة التنفيذية المقترحة بشأن خطة التوعية بالمشروعات القومية طبقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية؛ لرفع وعي الطلاب بما تبذله من جهد لتحقيق «حياة كريمة» لمواطنيها، وسعيًا لتوطيد أواصر العمل والتعاون، مشددًا على أهمية مشاركة الجامعة من خلال المشروعات المرتبطة بخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وكلف رئيس جامعة كفر الشيخ، بتكثيف الجهود والبحوث العلمية والندوات وورش العمل بمشاركة الطلاب على تأثير تغير المناخ، من أجل إيجاد وسائل للتكيف والتخفيف تتناسب مع التغيرات المناخية المتوقعة لتخفيف العبء على المجتمعات بتكاليف أقل، وإنجازات اجتماعية وبيئية طويلة المدى يُمكن تحقيقها من خلال التعاون بين مختلف القطاعات، ونقل المعرفة بين الكليات المختلفة، من خلال إشراك أصحاب المصلحة غير الأكاديميين والتخصصات الأكاديمية المختلفة للعمل معًا لحل المشكلات المتعلقة بتغير المناخ.