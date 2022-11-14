«الرحلة الأخيرة».. «وفاء» فقدت زوجها وابنها في حادث سير بسوهاج

تاهت منها الكلمات وأصبح الصمت أبلغ من الكلمات، لتروي دموعها وصرخاتها المكتومة مأساتها، إذ انهارت حياتها خلال لحظات لن تنساها طوال حياتها بين لهفة على أبنائها ومشاهد دماء واصطدام بسيارة أخرى وتحذيرات لزوجها هي آخر ما تتذكره «وفاء» السيدة العشرينية ابنة قرية النغاميش بمحافظة سوهاج من حادث تصادم سيارتهم الملاكي التي يقودها زوجها «هشام عجوبة» رفقتها وطفليهما، في طريقهما لمدينة سوهاج لقضاء رحلة بالمدينة.

رحلة انتهت بكارثة

«كانت تلك آخر رحلة عائلية لهم معا».. بهذه الكلمات بدأ إبراهيم ناصر نجل عمومة الزوج حديثه لـ«الوطن»، كاشفا تفاصيل الحادث بعد اصطدام سيارتهم بأخرى أجرة ليلقى الابن الأكبر ذو الخمس سنوات «معتز» مصرعه بينما نقل الزوج والزوجة والابن الأصغر لمستشفى سوهاج الجامعى لإسعافهم رفقة مصابين من السيارة الأجرة.

إصابة الزوجة والابن بكسور

تعاني «وفاء» ونجلها الرضيع ذو العامين من كسور أقعدتهما الفراش داخل مستشفى سوهاج الجامعى لعشرين يوما حتى الآن، بينما ساءت حالة الزوج عقب علمه بوفاة نجله «معتز»متأثرا بإصابته لتفقد «وفاء» الزوج والابن معا.

الزوجة ترفض الحديث

ومازالت الكسور تمنع وفاء من الحركة ولم تودع نجلها أو زوجها لترفض الحديث بعد علمها بالحادث فقط تنساب دموعها وتنظر حولها ودخلت في حالة صدمة، وفقا لحديث إبراهيم ناصر.

حالهم يبكى

يصف نجل عمومتهم حالها قائلا: «حالها هي ومحمد نجلها الصغير يبكي معرفتش تشوف ابنها معتز ولا جوزها، من يوم الحادث وكل حد في أوضة، ربنا يصبرها»، مضيفا أنها تخضع ونجلها للعلاج لحين التعافى لتبدأ حياتها رفقة نجلها الرضيع.

تفاصيل الحادث

وكان قد تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا يفيد وجود حادث تصادم بطريق دار السلام عند قرية زرزارة وإصابة 5 أشخاص ومصرع طفل.