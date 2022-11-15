رئيس جامعة أسيوط يجدد ثقته في «قطامش» للإشراف على كلية طب الأسنان

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، قرارًا بتجديد ندب الدكتور محمد عبد المجيد السيد قطامش الأستاذ بقسم جراحة الفم والوجه والفكين بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، ندبًا جزئيًا للإشراف على كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط و ذلك للعام الجامعي 2022/2023.

قرار مجلس جامعة أسيوط

وقال القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، في بيان صادر عن الجامعة، إن ذلك القرار جاء بناء على قرار مجلس الجامعة بالموافقة على تجديد الندب فى جلسته الأخيرة المنعقدة فى شهر أكتوبر، بحضور قيادات جامعة أسيوط وعمداء الكليات المختلفة.

تعين 5 أساتذة جدد بكليات الجامعة

كما وافق مجلس جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن تعين 5 أساتذة جدد بكليات الهندسة والعلوم والصيدلة ومعهد جنوب مصر للأورام والتي تضمنت تعيين الدكتورة مايسة محمد أحمد علي أستاذًا مساعدًا تخصص ميكروبيولوجي بقسم النبات والميكروبيولوجيا بالكلية، وتعيين الدكتورة مصطفي سمير عبد الفتاح درويش أستاذًا مساعدًا بقسم الهندسة المدنية تخصص هيدروليكا بكلية الهندسة، كما تضمنت القرارات أيضًا تعيين الدكتورة سحر حسن خليل أستاذًا مساعدًا بقسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة.

كما وافق المجلس على تعيين الدكتورة إسراء عطا المحمدي أبو شعير أستاذًا مساعدًا بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية، بينما نصت القرارات في معهد جنوب مصر للأورام على تعيين الدكتورة نيفين عبد العظيم عبد الرحيم حسن أستاذًا مساعدًا بقسم بيولوجيا الأورام بالمعهد .