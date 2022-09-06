تعرف على الشروط والأوراق والرسوم المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء 2022

نص قانون البناء الجديد لعام 2022 على عدد من الشروط التي يستلزم توافرها لبناء العقارات والمنازل في ضوء تنفيذ استراتيجية مصر 2030 بأن تكون مصر خالية من العشوائيات والحد من مخالفات البناء والقضاء عليها خاصة تلك التي كانت تتم على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون فضلا عن تعلية الأدوار بالمخالفة أيضا.

وحسب القانون فإنه في حال عدم توافر كل الأوراق والشروط لا يمكن البناء، وفي حالة المخالفة سيتم هدم كل أعمال البناء من قبل الجهات المختصة في ضوء الإجراءات القانونية والتعليمات حسب اللوائح المنظمة لعملية البناء.

ووفقا لقانون البناء الجديد الصادر عام 2022، يستلزم وجود الأوراق التالية سواء للبناء أو التوسعة أو التعلية وهي : -

1 - رسوم «كروكي» بين الموقع والطرق المؤدية إلى الأرض أو المبنى موقع من مهندس نقابي.

2 - صورة بطاقة الرقم القومي للراغب في البناء.

3- عقد ملكية.

4 - إيصال الدال على سداد الرسوم.

أبرز الشروط والأوراق المطلوبة من أجل البناء الجديد

1- أن تكون قطعة الأرض المطلوب البناء عليها داخل الحيز العمراني.

2 - عقد صحة توقيع.

3- الحصول على ترخيص بناء من المجلس القروي.

4- الحصول على رخصة تعلية أو توسعة لو البناء قائم بالفعل.

5- معاينة موقع البناء سواء كان منزل قائم بالفعل أو قطعة أرض من قبل اللجنة الهندسية المختصة .

رسوم استخراج تصريح للبناء داخل الحيز العمراني، وفقا للنظام الجديد هي.

10 جنيهات رسوم فحص طلب البناء

ضريبة تقديم طلب الترخيص 60 جنيها للمدنية و 30 جنيها للقرى

114 جنيه حتى 120 متر و200 جنيه لأكثر من 200 متر للقرى والمدن.

رسوم إصدار الترخيص 50 جنيه للدور في المدينة و 25 جنيه في القرية

دفع رسوم الرخصة 2% من تكلفة الإنشاء ويسحب ثمن المتر 500 جنيه للمدينة و200 للقرية.

يتقدم المواطن إلى المركز التكنولوجى للمدينة أو الحى التابع لها العقار للحصول على رخصة بناء

يرفق المواطن بالنموذج، عدد من الأوراق، وهى: صورة من تحقيق الشخصية، صورة من العقد المشهر.