محافظ السويس: إضافة خطوط جديدة للمواصلات في حي عتاقة

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظة السويس، أن توفير وسائل المواصلات من الإجراءات التي تخدم أهالي منطقة عتاقة، وفقاً لما يتناسب مع التوسع العمراني والإعمار وإضافة مدن سكنية جيدة للمحافظة.

محافظ السويس يقرر مد خط سير 11 ميكروباص أجرة

وقرر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، تفعيل مد سير الميكروباص (خط مدينة التوفيق ـ الحرية) حتى يصل إلى مدينة الملك عبد الله الجديدة بحي عتاقة، وذلك بتعديل خط سير 13 سيارة ميكروباص أجرة تعمل جميعها على (خط الحرية ـ التوفيق ).

الخط الجديد بعد التعديل

وتضمنت تصريحات اللواء محافظ السويس، وفقاً لما ذكره بيان صادر عن المحافظة بأنه وبعد ذلك التعديل يصبح الخط الجديد ممتداً ليكون (من مدينة التوفيقية ـ مروراً بمدينة الحرية ـ حتى مدينة الملك عبد الله) بحي عتاقة بزيادة 2 كيلومترعن خط السير القديم، للتسهيل على المواطنين من سكان مدينة الملك عبد الله والمنطقة المحيطة بها.

التكليف بالتنفيذ الفوري من أجل راحة الأهالي

وكان محافظ السويس كلف مدير عام لجنة الغشراف على المواقف بالتنسيق مع مدير إدارة المرور بتنفيذ ومتابعة القرار لخدمة سكان هذه التي تعد إضافة جديدة لمحافظة السويس من حيث توجه الدولة المصرية لمزيد من الإعمار.