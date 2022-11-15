«التعليم» توجّه المديريات بعقد امتحان شهري موحد للطلاب المصابين بأمراض معدية

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري المديريات التعليمية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية داخل الفصول التعليمية، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، حيث خاطبتهم بكتاب دوري، نصّ على عقد امتحان آخر موحد تحدده المدرسة، للطلاب المتغيبين بعذر طبي مقبول في امتحان الشهر، على أن يعدّه موجه المادة بالإدارة التعليمية.

عقد امتحان آخر موحد تحدده المدرسة

وأرسلت وزارة التربية والتعليم كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية، يتضمن دليل وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، حفاظًا على على صحة أبنائنا الطلاب.

إجراءات التعامل مع المرض المعدية

وتضمن دليل وزارة الصحة والسكان، الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، والخدمات الصحية الواجب توافرها في المنشآت التعليمية، وتفاصيل التطعيمات لطلاب المدارس، وإجراءات التعامل مع المرض المعدي/ التفشي الوبائي داخل المنشآت التعليمية، ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط التالي: https://moe.gov.eg/media/mb1f4gaz/guide-to-preventing.pdf