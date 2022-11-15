تحرير 6 محاضر للمزارعين المخالفين لتعليمات «التموين» في الإسكندرية

حررت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، 6 محاضر للمزارعين بسب عدم توريد شعير الأرز بإجمالي 8600 كيلو جرام، بالمخالفة للتعليمات الوزارية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تحرير الماضر جاء بإشراف مشرف الرقابة

وجاء ذلك بإشراف مؤنس محمد، مشرف عام الرقابة التموينية، والدكتور عبد الله عثمان مدير إدارة تموين وسط، وأحمد عبد الرحيم، رئيس الرقابة، وأحمد هيبة مفتش تموين إدارة وسط، وأحمد حسن، وأحمد علي، مفتشي الرقابة التموينية في المديرية بالاشتراك مع قسم صيانة الحبوب في المديرية، برئاسة أماني حلمي ومصطفى محمود، مفتش قسم صيانة الحبوب.

تكثيف الحملات التفتيشية

وكان علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد على المديريات بتكثيف الحملات التفتيشية على مراكز زراعة الأرز لمتابعة التزام المزارعين بتوريد 1 طن من الأرز الشعير من كل فدار مزروع، موضحًا أن وزارة التموين تستهدف الموسم توريد 1.5 مليون طن من الأرز لصالح هيئة السلع التموينية وهو ما يمل 25% من الكميات المنزرعة من أجل تأمين مخزونها من سلعة الأرز من إجمالي 5 ملايين طن أرز شعير حصيلة زراعة 1.5 مليون فدان.