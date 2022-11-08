«تموين الإسكندرية»: طرح كميات كبيرة من الأرز في المجمعات الاستهلاكية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة، أن سلعة الأرز حاليا متوافرة بمنافذ شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية بكميات وفيرة وبجودة عالية متمثلة في نوعية الحبة العريضة وبأسعار تنافسية.

وبحسب بيان تموين الإسكندرية فإن الأرز توافر بسعرين حسب مكان تواجده إذ كان في مجمع استهلاكي أو سلسلة تجارية، وهما كالآتي:

أسعار الأرز في الإسكندرية

- بلغ سعر كيلو الأرز بالمجمعات الاستهلاكية 14.25 جنيها.

- كما بلغ سعر كيلو الأرز بالسلاسل التجارية الشهيرة 14.50 جنيها.

تموين الإسكندرية: لا توجد مشاكل في توافر سلعة الأرز

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية تشهد إقبال من المواطنين على الشراء، مما تطمئن المديرية المواطنين أنه لا توجد مشاكل فى توافر سلعة الأرز سواء فى الكميات أو في الجودة.

تموين الإسكندرية: سعر الأرز سيتراجع في الأسواق

وأشار إلى أن الأسواق ستشهد تراجعا كبيرا في أسعار الأرز نظرا للكميات التي ستطرحها وزارة التموين يوميا بالمجمعات حفاظا على عدم استغلال المواطن المصري.