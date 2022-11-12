تحرير 360 محضرا لمخالفات بالأسواق والمخابز في حملات لـ«تموين الإسكندرية»

حررت مديرية التموين في الإسكندرية بإداراتها 360 محضرا لمخالفات تموينية نتيجة لحملات شنتها على المحال في نطاق جميع الإدارات في المحافظة، وتحررت أغلب المحاضر لأسباب التلاعب في أسعار السجائر ووزن الخبز وعدم حمل الشهادات الصحية.

ونتجت عن حملات إدارة الرقابة التموينية في المديرة تحت إشراف مؤنس محمد، وفريق العمل التابع له تحرير 33 محضرا منقسمين إلى 28 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 14 محضر إنتاج خبر ناقص الوزن، ومحضرين عدم حمل الشهادات الصحية، و3 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

113 محضر في إدارة المنتزه

وأسفرت حملات إدارة تموين المنتزه برئاسة أمال عبد الحميد، وإشراف رضا حسن، رئيس الرقابة، عن تحرير 113 محضر أما لمخابز بلدية مخالفة أو لبيع سجائر بسعر أزيد ولعدم الإعلان عن أسعارها وعدم حمل الشهادات الصحية أو لتنفيذ لقرار النيابة.

41 محضر في إدارة العجمي

وشنت إدارة تموين العجمي برئاسة إبراهيم خلف، مدير الإدارة، وإشراف ريهام عبد القادر، رئيسة الرقابة حملات في نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير 41 محضر أما لمخابز بلدية مخالفة، أو لأسباب عدم حمل الشهادات صحية وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق.

20 محضر في إدارة وسط

وحررت إدارة تموين وسط، برئاسة الدكتور عبد الله عثمان، مدير الإدارة، وإشراف أحمد عبد الرحيم، رئيس الرقابة 20 محضرًا نتيجة الحملات أما لمخابز بلدية مخالفة، أو لأسباب عدم الإعلان عن أسعار الخبز، وعدم حمل الشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق، أو تنفيذًا لقرار النيابة.

57 محضرا في إدارة شرق

ونتجت عن حملات إدارة تموين شرق تحت إشراف فريد شوقي، مدير الإدارة، وفريق العمل التابع له تحرير 57 محضر أما لمخابز بلدية مخالفة، أو لأسباب عدم حمل الشهادات الصحية وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق، ولاستخدام المطبوعات في تغليف المواد الغذائية في الأسواق، أو لتنفيذ قرار النيابة.

37 محضر في إدارة العامرية

وأسفرت حملات إدارة تموين العامرية، برئاسة حسن داوود مدير الإدارة واشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة عن تحرير 37 محضرا، أما لمخابز بلدية مخالفة أو لأسباب عدم حمل الشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وتنفيذًا لقرار النيابة.

24 محضرا في إدارة برج العرب

وشنت إدارة برج العرب، برئاسة محمد العدوي، مدير الإدارة وفريق العمل التابع له بحملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير 24 محضرا أما لمخابز بلدية وبقالين مخالفين، أو لأسباب عدم حمل الشهادات الصحية وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق وبيع السجائر والأرز بسعر أزيد، أو لتنفيذ قرار النيابة العامة.

35 محضرا في نطاق المركز التمويني لحي غرب والجمرك

وحرر المركز التمويني الشامل لحي غرب والجمرك برئاسة محمد عادل، مدير الإدارة وإشراف الدكتورة أماني الجزار، رئيسة الرقابة نتيجة حملات شنها في نطاق الإدارة 35 محضرا أما لمخابز بلدية وبقال تموين مخالفين، أو لأسباب بيع سجائر بسعر أزيد، وعدم حمل الشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق.

وبحسب بيان مديرية التموين في الإسكندرية، اليوم السبت، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.