  رئيسة وزراء إيطاليا: الأزمة الأوكرانية كان لها تأثير هائل على النظام العالمي

قالت رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، أمام قمة مجموعة العشرين في بالي اليوم، إن الأزمة في أوكرانيا كان لها تأثير هائل على النظام الدولي، وطالبت مجموعة العشرين، التي تشمل أكبر الاقتصادات في العالم، بمعالجة ذلك التأثير.

لم يتحسب أحد للتأثير المدمر للأزمة الأوكرانية

وأضافت ميلوني بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية: «عندما تولت إندونيسيا رئاسة مجموعة العشرين العام الماضي، كان من المستحيل التكهن بأن روسيا ستطلق عملية عسكرية في أوكرانيا ولم يتحسب أحد للتأثير المدمر لذلك على النظام العالمي واقتصاداتنا».

وتابعت: «لكي تنجح مجموعة العشرين في مهمتها، يجب أن تتحلى بالشجاعة لمواجهة أصعب التحديات على جدول الأعمال، بدء من تداعيات الأزمة الأوكرانية على قطاعات الاقتصاد والطاقة والغذاء التي تؤثر على الجميع وتؤثر بلا شك على الدول النامية بالدرجة الأولى».

الأزمة الأوكرانية

وأردفت ميلوني: «لم يظن أحد أن الأمر سيصل إلى هذه الدرجة مع الوضع في أوكرانيا وأزمة الغذاء وحالة الطوارئ في مجال الطاقة، لكننا لم نسمح لأي شخص بتخويفنا».

وقالت في كلمتها: «لقد تفاعلنا في العمل معا، ليس فقط في مجال الطاقة والغذاء، ولكن أيضا في العديد من التحديات الأخرى وعلى رأسها الدفاع عن البيئة، ومكافحة تغير المناخ، والبنية التحتية الأكثر كفاءة، والتعليم الجيد، والرعاية الصحية للجميع»، مؤكدة أن الأجيال الجديدة تستحق عالما أفضل وعلينا جميعا واجب التحرك في هذا الاتجاه.