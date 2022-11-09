أخبار روسيا وأوكرانيا.. موسكو تفتح باب التفاوض وتدرس التربية العسكرية

يشهد الشهر التاسع من الأزمة الروسية الأوكرانية تحولا كبيرا، إذ أمر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، قواته بالخروج من مدينة خيرسون الأوكرانية وسط فرحة أوكرانية بهذا الأمر ومحاولة السيطرة عليها مرة أخرى الفترة المقبلة في آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.

أخبار روسيا وأوكرانيا.. بوتين لن يسافر لقمة العشرين

وأفصحت وزارة الخارجية الروسية في آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، أن الوزير المختص بالشئون الخارجية سيرجي لافروف سيكون ممثلا لروسيا الاتحادية في قمة العشرين المقرر إقامتها منتصف نوفمبر الجاري بمدينة بالي الإندونسية، ويغيب عن القمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما تطورت أخبار روسيا وأوكرانيا بانسحاب قوات موسكو من خيرسون بسبب صعوبة التزود بالإمدادات خلال الفترة المقبلة.

فيما صرحت مصادر بالرئاسة الأوكرانية، بحسب قناة العربية الإخبارية، بأنه من المبكر الحديث عن انسحاب موسكو من خيرسون لأن هذا سيكون بعد رفع العلم الأوكراني على خيرسون.

أخبار روسيا وأوكرانيا.. وفاة حاكم خيرسون

وشملت أخبار روسيا وأوكرانيا أيضا، وفاة حاكم منطقة خيرسون كيريل ستريمو أوسوف في حادثة سيارة، وهو نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون ورئيس لجنة الإنقاذ للسلام والنظام، وكان عضوا في الحزب الاشتراكي الأوكراني وعمل على تأسيس وكالة أنباء تافريا الإخبارية وهو من مواليد منطقة جورلوفكا في إقليم الدونيتسك الذي انفصل عن أوكرانيا في فبراير الماضي في أحدث أخبار روسيا وأوكرانيا.

وفي وزارة التعليم التي دخلت على الخط في أخبار روسيا وأوكرانيا جرى الإعلان عن إدخال التربية العسكرية الأساسية في المدارس العام المقبل عقب تصريحات جاءت على لسان وزير التعليم الروسي سيرجي كرافتسوف، وتجري حاليا تجربة هذه الدورة وتكون بواقع 35 ساعة على مدى 5 أيام من أجل التعرف على الأساسيات الخاصة بمجال الدفاع، فيما ذكرت وزارة الخارجية بخصوص أخبار روسيا وأوكرانيا على لسان متحدثتها ماريا زاخاروفا، أن بلادها مستعدة للتفاوض مع كييف ولكن بشرط مراعاة الحقائق في الوقت الراهن الناتجة عن تطور الأزمة الروسية الأوكرانية.