جامعة حلوان تشجع الطلاب على المشاركة في المشروع الوطني للقراءة

وجّه الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إلى ضرورة تنمية الوعي بأهمية القراءة لبناء شخصية الطالب واكتساب القيم وتحصيل المعرفة وضرورة أن يكون الطالب واسع الثقافة دائم الاطلاع وجعل القراءة ممارسة يومية.

وحدد في بيان له، أهمية المشروع الوطني للقراءة وهو مشروع ثقافي تنافسي مستدام يهدف إلى توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، والتي تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها وصولاً لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، وهو ما يتسق مع رؤية مصر2030 ويتوافق مع أجندة وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والبحـث العلمي والثقافة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة ورؤية الأزهر الشريف ورسالته.

الهدف من المشروع:

وتعد المنافسة في القراءة لطلاب الجامعات على لقب «القارئ الماسي»، أحد أهم أبعاد المشـــروع الأربعة، وتختص بالتنافس بيـــن جميع طلبة جامعات جمهورية مصر العربيـــة، إذ يواصل طلاب الجامعات قراءة 30 كتابًا يختار الطالب ما يرغب في قراءته مع الالتزام بشروط الكتاب المقروء وتلخيصها على الموقع الالكتروني للمشروع في حسابهم بعد التسجيل في القارئ الماسي، مـــا يجعلهم مؤهلين للتنافس مع زملائهم المشاركين على مستوى الكليات ثم الجامعات ثم الجمهورية وفقا لآليات ومعايير محـــددة.

معايير المنافسة

تشترط المنافسة عدة معايير منها قراءة 30 كتاباً باللغة العربية في مجالات المعرفة المتنوعة الملائمة لمستوى الطالب الجامعي ثم تلخيصها على الموقع الإلكتروني للمشروع، على أن لا تقل المجالات المعرفية للكتب المقروءة عن 5 مجالات معرفية أساسية مثل الأدب والعلوم والفلسفة وعلم النفس والتربية والتنمية البشرية ويستثنى من ذلك أنواع الموسوعات والمعاجم والمصادر العامة ذات الطابع الموسوعي ودواوين الشعر الخاصة والدوريات ويكون التلخيص متناسبا مع حجم كل كتاب و وافيا بتقديم فكرة أساسية واضحة وأن يتضمن الملخص المعلومات الأساسية عن الكتاب وتشمل «اسم الكتاب، عدد الصفحات، اسم المؤلف والمترجم إن كان مترجما، اسم دار النشر».

الجوائز المقدمة

ويحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها مليون جنيه مصري بالإضافة لكأس «القارئ الماسي»، ولقب «القارئ الماسي»، وشهادة تقدير ويحصل الفائز بالمركز الثاني على جائزة مالية قدرها نصف مليون جنيه مصري بالإضافة لميدالية «القارئ الماسي»، وشهادة تقدير ويحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة مالية قدرها ربع مليون جنيه مصري بالإضافة لميدالية «القارئ الماسي»، وشهادة تقدير ويحصل الفائزون بالمراكز من الرابع إلى العاشر على جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه مصري وميدالية، وشهادة تقدير لكل منهم.

طريقة المشاركة

يقوم الطالب الجامعي بالتسجيل بنفسه في القارئ الماسي على الموقع الإلكتروني الرســـمي للمشـــروع الوطني للقراءة عبر الرابط المخصص لذلك.

وأوضحت سحر محمد بهي الدين مدير عام الإدارة العامة للمكتبات أن المكتبة المركزية ومكتبات الكليات تفتح أبوابها لاستقبال طلاب الجامعة وإتاحة مقتنياتها للاطلاع لمساعدتهم على المنافسة في القراءة ومن خلال مجموعات من المقتنيات من الكتب في جميع فروع المعرفة مستوفاة شروط القراءة للمسابقة يمكن الاستعانة بها من قبل المشاركين من طلاب جامعة حلوان تسهيلا وتيسيرا عليهم للاشتراك بالمشروع الوطني للقراءة.

جدير بالذكر أن المشروع الوطني للقراءة تم إطلاق موسمه الأول في مارس 2020، ليكون مستداما لمدة 10 أعوام ليؤكّد على تنمية الوعي بأهمية القراءة وتقديم مشروعات ثقافية نموذجية تتوافق مع رؤية مصر 2030.