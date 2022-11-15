الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات.. الإسكندرية ومطروح الأبرز

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم عن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، وذلك بعد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على عدة مناطق، مع انخفاض درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتكون الغيوم الجزئية على جنوب الوجه البحري.

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، أوضحت الأرصاد تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وهم «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، السلوم» وذلك بنسبة 30 إلى 40% على مدار اليوم.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

فيما تتعرض محافظات بورسعيد ورفح ووسط سيناء إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% تقريبا على فترات متفاوتة. وتتعرض جنوب سيناء والبحر الأحمر إلي سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة على جنوب البحر الأحمر «حلايب وشلاتين» نسبة 30%.

انعدام سقوط أمطار غدا في بعض المحافظات

وينعدم سقوط الأمطار غدا على محافظات «القاهرة، بني سويف، المنيا، الفيوم، قنا، الأقصر، سوهاج، أسوان، الوادي الجديد»، إذ يكون الطقس في هذه المحافظات غائم جزئيا ومائل إلى البرودة.