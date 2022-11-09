الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات.. أبرزها الإسكندرية ومطروح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها قبل قليل، أماكن سقوط الأمطار غدًا بالمحافظات، بعد تعرض عدد من المناطق اليوم لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وصلت نسبتها إلى 40%، مع تكوّن الغيوم الجزئية، ونشاط لحركة الرياح على عدة مناطق وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

أمطار بنسبة 40%

وذكرت الهيئة في بيانها أماكن سقوط الأمطار غدًا في المحافظات، ومنها مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وهي: «الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، مطروح والسلوم»، وذلك بنسبة تصل إلى 40% على مدار اليوم.

أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات

وتنعدم فرص سقوط الأمطار غدًا على القاهرة الكبرى ومحافظات جنوب الوجه البحري وهي: «المنوفية، الغربية، الدقهلية، القليوبية»، بينما تشهد محافظات «بورسعيد، رفح ووسط سيناء» سقوط أمطار تصل نسبتها إلى 40%.

وجاءت نسبة سقوط الأمطار على جنوب سيناء والبحر الأحمر 40%، على أن تكون رعدية على «حلايب، شلاتين، مرسى علم».

انعدام فرص سقوط الأمطار غدا على الصعيد

وانعدمت فرص سقوط الأمطار طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية على محافظات الصعيد «المنيا، الفيوم، قنا، سوهاج، الأقصر، أسوان بني سويف».