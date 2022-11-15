بأرباح تصل لـ280 ألف جنيه خلال 5 سنوات.. افتح مشروع بيع المراتب الجاهزة «دراسة جدوى»

شهدت الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في استخدام المراتب الجاهزة، لسهولة نقلها وحملها وصحتها عن المراتب التقليدية الأخرى، ما جعل الراغبين في فتح مشروعات صغيرة ومتوسطة، والاتجاه إلى بيزنس بيع المراتب، كونها تحقق لأصحابها مكسبًا وأرباحًا كبيرة ومضمونة بمصروفات قليلة.

ويزداد الطلب على هذه المنتجات من المقبلين على الزواج، وكذلك الراغبين في تجديد المنازل، واتجاه الكثير من الأشخاص إلى شراء وحدات سكنية جديدة، ونشرت منصة جهاز تنمية المشروعات دراسة جدوى خاصة بإنشاء مشروع تجارة مراتب جاهزة.

مشروع بيع المراتب الجاهزة يشهد رواجا في السوق المحلية

وأوضحت المنصة أن المشروع يلقى نجاحًا كبيرًا حال العمل عليه، خاصة مع زيادة الطلب من المواطنين خلال الفترة الحالية، موضحة أنها تعمل على تشجيع المشروعات الهادفة، التي توفر دخلا وفرص عمل للشباب.

وأشارت إلى أن المراتب الجاهزة ومستلزماتها من الاحتياجات الضرورية في المجتمع، ولذلك فإن تجارتها بالأسواق أنواع كثيرة، لذا يحتاج السوق المحلية إلى هذا النشاط للنهوض بهذه الضروريات.

ويهدف المشروع إلى توفير فرص عمل مناسبة واستغلال رواج هذه التجارة لانتشار أنواع كثيرة منها داخل المجتمع.

استثمارات كلية للمشروع بنحو 208 آلاف جنيه

وأضافت دراسة جدوى المشروع، أن أرباح بيع المراتب الجاهزة ومستلزمات غرف النوم تقدر بأكثر من 280 ألف جنيه في 5 سنوات، من خلال استثمارات كلية للمشروع تقدّر بنحو 208 آلاف جنيه، ويحتاج المشروع إلى توظيف نحو 4 أشخاص ومن الممكن زيادة الأعداد على حسب حجم المشروع، ما يوفر فرص جيدة للشباب في الحصول على فرص عمل.