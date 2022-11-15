«حياة كريمة» تنظم حوارا مجتمعيا بالشرقية حول مشروعاتها بحضور 600 شخص

نظمت مؤسسة «حياة كريمة»، حواراً مجتمعيا ومؤتمرا جماهيريا، لأهالي قري وعزب وتوابع الوحدة المحلية سوادة التابعة لمركز فاقوس، بحضور أكثر من 600 شخص، للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري المقرر تنفيذها بتلك القري في جميع القطاعات.

حوار لـ«حياة كريمة» في الشرقية

حضر اللقاء مدير مكتب «حياة كريمة»، السيد أحمد وفا، والدكتور أسامة عبدالقادر، منسق المبادرة بشمال الشرقية، وأعضاء الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والقيادات الطبيعية من عمد ومشايخ، وعدد كبير من أهالي القرى والعزب والنجوع التابعة للوحدة المحلية سوادة.

وجاء اللقاء بهدف إشراك الأهالي في المبادرة من خلال الاستماع لطلباتهم وتبادل الآراء والرؤى حول المقترحات والأفكار المتعلقة بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بمجلس قروي سوادة.

مبادرة حياة كريمة تحدد 6 فئات أولى بالرعاية

وحددت مبادرة «حياة كريمة»، الفئات الأولى بالرعاية من قبل المبادرة، ووضعتها في 6 قائت، وهي الأسر الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية، النساء المعيلات والمطلقات، كبار السن، الأيتام والأطفال، ذوي الاحتياجات الخاصة، والشباب القادر على العمل.