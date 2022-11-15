الفئات الأولى بالرعاية في مبادرة حياة كريمة.. أبرزها «المسنين والمطلقات»

حددت المبادر الرئاسية «حياة كريمة» الفئات الأولى بالرعاية من قبل المبادرة، التي دشنتها الدولة المصرية بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تطوير القرى الأكثر احتياجًا، والتي اتخذت شعار «لكل مصري.. لكل مصرية»، حاملة في طياتها أرقام خدمية ضخمة وإنجازات واضحة، وفي المقام الأول تهدف إلى خدمة المصري البسيط، من خلال تسخير إمكانات مؤسسات وأجهزة الدولة، حتى تلبي احتياجاتهم عبر تلك المبادرة الرئاسية، وتمكنت من تحقيق نجاحًا ملحوظًا خلال فترة وجيزة.

وحددت «حياة كريمة» الفئات الأولى بالرعاية من خلال إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كالآتي:

- الأسر الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية.

- النساء والمعيلات والمطلقات.

- كبار السن.

- الأيتام والأطفال.

- ذوي الاحتياجات الخاصة.

- الشباب القادر على العمل.

وتسعى مبادرة «حياة كريمة» لتحسين مستوى معيشة نحو 60% من المصريين الذين يعيشون في الريف، وتتضمن تنمية 4658 قرية في 175 مركزًا على مستوى محافظات مصر، وتغطية كل قرى الريف المصري وتطويرها خلال 3 أعوام، وتقليل الفجوة بين الريف والحضر، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة يوميًا للمواطنين.

كما أنَّ المبادرة تشمل القرى والنجوع، وتركيب القطع الموفرة للمياه بحنفيات المساجد، وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، كما تشارك منظمات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرة، ورفع كاهل المعاناة عن الأسر الفقيرة وزواج اليتيمات.