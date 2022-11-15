برنامج «8 الصبح» يشيد بتقرير «الوطن» عن مبادرة حياة كريمة (فيديو)

أشاد برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة dmc، ويقدمه الإعلاميتين آية جمال الدين، وأسماء يوسف، بتقرير «الوطن» عن مبادرة «حياة كريمة» واستعدادها لإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة.

توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروع القومي حياة كريمة عام 2019، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وخاصة في قرى الريف المصري.

وتهدف المبادرة إلى توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا، وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.

محاور مبادرة حياة كريمة

وتتمثل محاور المبادرة في الآتي:

ـ خدمات تعليمية.

ـ محور الزراعة.

ـ محور الثقافة.

ـ محور الري وتنطين الترع.

ـ محور التموين.

ـ محور الشباب والرياضة.

ـ محور سكن كريم.

ـ محور البنية التحتية.

ـ محور التدخلات الطبية.

ـ تدخلات اجتماعية وتنمية انسانية.

ـ تدخلات بيئية.

تمكين اقتصادي.