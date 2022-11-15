«حياة كريمة» تجدد محطة مياه ديروط في أسيوط بتكلفة 150 مليون جنيه

تفقد المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أعمال توسعات محطة مياه ديروط المرشحة بمركز ديروط؛ للوقوف على أعمال الإحلال والتجديد والتوسعات الجاري تنفيذها بالمحطة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

150 مليون جنيه تكلفة المشروع

وأضاف «الشرقاوي»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تكلفة أعمال التوسعات بمحطة مياه ديروط المرشحة بمركز ديروط لرفع كفاءتها إلى طاقة تصميمية 21600 م3/ يوم، بلغت 150 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن زيارته تأتى للاطمئنان على كفاءة سير العمل لتحقيق أكبر استفادة بالمتابعة المستمرة وتلاشي الملاحظات أولا بأول.

وأشار رئيس الشركة، إلى أن أعمال التوسعات بمحطة مياه ديروط المرشحة، تأتى ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة مشروع تطوير قري الريف المصري؛ وذلك لخدمة القري الأكثر احتياجا من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة سرعة نهو الأعمال طبقًا للجدول الزمني لها وتوحيد كل الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة2030 م لتحقيق التمكين الاقتصادي.