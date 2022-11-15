6 فئات أولى بالرعاية في «حياة كريمة».. منهم كبار السن والمعيلات

كشفت مؤسسة حياة كريمة عن الفئات الأولى بالرعاية في المبادرة الرئاسية، عبر منشور على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، والتي جاءت على النحو الآتي:

الفئات الأولى بالرعاية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة

- الأسر الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية.

- النساء والمعيلات والمطلقات.

- كبار السن.

- الأيتام والأطفال.

- ذوي الاحتياجات الخاصة.

- الشباب غير القادر على العمل.

وستهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، الارتقاء بمستوى معيشة الأفراد والأهالي في القرى والمحافظات النائية، والتي تعاني نقص في الخدمات الأساسية، وهو ما تعمل حياة كريمة على توفيره، من خلال بناء المنشآت والمجمعات الخدمية، وتحسين الطرق والبنية التحتية وخدمات الصرف الصحي والكهرباء والمياه.

خدمات حياة كريمة الصحية

وتولي مبادرة حياة كريمة قطاع الصحة اهتمامًا خاصًا، وهو ما يظهر في إطلاق العديد من القوافل الطبية، وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية بقرى المحافظات المختلفة، خاصة في الأماكن النائية.

وآخر القوافل الطبية التي نظمتها حياة كريمة كان في محافظة الغربية، بقرية الحداد، مركز بسيون، بالتعاون مع جامعة طنطا، إذ ضمت القافلة 12 تخصصًا طبيًا مختلفا، وشملت توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان إلى 1336 مواطنًا، و76 حالة تم تحويلهم إلى المستشفى.