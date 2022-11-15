رئيس وزراء بريطانيا: مواجهة التحديات العالمية أمر صعب دون حوار مع الصين

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم، إنّ الصين لاعبا حيويا، ومكانتها في الاقتصاد العالمي لا جدال فيها، مضيفا: «لن نتمكن من حلّ التحديات العالمية المشتركة مثل تغير المناخ أو الصحة العامة، أو في الواقع التعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية، دون إجراء حوار مع الصين».

كلمة رئيس وزراء بريطانيا في قمة العشرين

وأضاف سوناك - في كلمته خلال قمة العشرين في بالي - بحسب صحيفة «جارديان» البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أنّه تراجع عن إعادة تصنيف الصين رسميا على أنّها تشكل تهديدا، مشيرا إلى أنّه ينظر إلى البلاد على أنّها تحدٍ منهجي، رافضا للمرة الثانية إعادة تصنيف الصين على أنّها تمثل تهديدا، وأنّ ذلك النهج الجديد يتماشى مع حلفاء المملكة المتحدة.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، أنّ رؤية الكنديين والأستراليين لتلك الاستراتيجية مماثلة، لافتا إلى أنّ وجهة نظره في الصين واضحة ومباشرة، لكن تشكل الصين تحديا منهجيا للقيم والمصالح البريطانية.