العثور على جثة رجل في عقار تحت الإنشاء بمحافظة البحر الأحمر

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لفك لغز العثور على جثة رجل أربعيني، في عقار تحت الإنشاء بمنطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإيداع الجثة مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وجار المتابعة.

تفاصيل العثور على جثة رجل في الغردقة

وتلقى اللواء محي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية يفيد بتلقي قسم شرطة ثان الغردقة إخطار بالعثور على جثة شاب أربعيني في عقار تحت الإنشاء بمنطقة الأحياء بمدينة الغردقة.

تشكيل فريق بحث للتحقيق في الواقعة

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لرجل أربعيني العمر يدعى «شهاب. ج»، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة لحين انتهاء التحقيقات.

وقررت الجهات المختصة انتداب طبيب شرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وجار التحقيقات.