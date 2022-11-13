حزن في الغردقة بعد مصرع موهبة «البطل الأولمبي» للتايكوندو.. صدمته سيارة بعد التدريب

سادت مدينة الغردقة حالة حزن شديد إثر رحيل إبراهيم أحمد عبد الجليل، لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للتايكوندو بالغردقة، والحاصل على عدد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية إثر حادث سيارة، صدمته بشارع الحجاز بالصالة المغطاة بالغردقة.

وفاة بطل أوليمبي

وتداول مواطنو الغردقة خبر وفاة البطل صاحب الـ14 ربيعًا، ونشرت صفحات «فيس بوك» تنعي وفاة البطل الأولمبي والذي وافته المنية أمام الصالة المغطاة بالغردقة بعد انتهائه من التدريب المخصص له في برنامج إعداد موهبة البطل الأولمبي.

حادث سيارة

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية يفيد بتلقي قسم شرطة أول الغردقة بلاغ يفيد بوقوع حادث سيارة مسرعة تصدم طفل في الرابعة عشر من عمره وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى ولم تنجح محاولات إسعافه ليلقي مصرعه على الفور وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حزن وتعازي

ومن جهته، أعرب فراج عبدالمقصود، مدير الشباب والرياضة بالبحر الأحمر عن تعازيه لفقد موهبة بطل أوليمبي إثر حادث سيارة، مشيرًا في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن اللاعب الراحل حصل على العديد من الميداليات في مشروع البطل الأولمبي في عدة بطولات.