مفاجأة لـ برونو سافيو في غرفته بأحد فنادق الغردقة.. ورود وبالونات حمراء «صور»

غادر نجم كرة القدم البرازيلي برونو سافيو، والمحترف في صفوف النادي الأهلي المصري، مدينة الغردقة، عقب انتهاء إجازته بأحد المنتجعات السياحية برفقة أسرته.

وبدأت زيارة اللاعب وأسرته للغردقة منذ الأربعاء الماضي، عقب حصوله على راحة سلبية من تدريبات النادي الأهلي، بسبب توقف الدوري، وفضل قضائها في الغردقة وعدم السفر إلى بلاده.

مفاجأة بورنو سافيو في الغردقة

وفاجأ العاملون في المنتجع السياحي الذي يقيم فيه برونو سافيو بالغردقة اللاعب، فعندما دخل غرفته عقب عودته من إحدى الرحلات البحرية وجد أن سرير غرفته يتزين بالورود وكلمة الأهلي وبالونات حمراء، وسط فرحة وسعادة غمرته هو وأسرته، والذين شكروا العاملين على اللفته الطيبة.

برونو سافيو يستمتع بالغردقة

وأشار محمد عيد، الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن اللاعب برونو سافيو نجم النادي الأهلي فضّل قضاء إجازته في مدينة الغردقة عن السفر إلى بلاده خلال إجازته السلبية من تدريبات النادي الأهلي، وحرص خلالها على الخروج في رحلة بحرية إلى جزيرة الجفتون ورحلة غواصة.

وأكد «عيد» لـ«الوطن»، اليوم الأحد، أن اللاعب أبدى إعجابه بمدينة الغردقة ووصفها بأنها أجمل مدينة سياحية في العالم، وذلك عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، لافتا إلى أن اللاعب استمتع بالغردقة وجوها الرائع ومقومتها السياحية واعجب بالمعالم السياحة بها.

وأضاف الخبير السياحي، بأن الغردقة هي قبلة السائحين الأجانب ومقصد عالمي لراغبي السفر، حيث اختارها موقع «تريب أدفايزر» ضمن أفضل المقاصد السياحية في العالم.