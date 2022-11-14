الكلمات الأخيرة لبطل التايكوندو قبل مصرعه في الغردقة.. «كان رايح لقدره»

بدأت أسرة الطفل إبراهيم أحمد عبد الجليل، لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للتايكوندو بالغردقة، والحاصل على عدد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، والذي راح ضحية حادث سيارة أثناء عودته من التدريب، في تلقي العزاء مساء اليوم الاثنين، بتوافد كبير من المواطنين.

تفاصيل المكالمة الأخيرة

وروت والدة «إبراهيم» تفاصيل المكالمة الأخيرة التي تلقتها من ابنها قبل رحليه بدقائق عقب الانتهاء من التمرين وقبل خروجه من الصالة المغطاة التي وقع أمامها الحادث، لـ«الوطن»، قائلة: «أخبرني بأنه انتهى من التمرين، وسيعود إلى المنزل بمفرده دون انتظار أصدقائه»، مضيفة «كان رايح لقدره».

شاهد عيان على الحادث

وقال شاهد عيان على الحادث، إن الواقعة كانت أمام الصالة المغطاة بشارع الحجاز بالغردقة، حيث صدمت سيارة مسرعة البطل الأوليمبي، وعلى الفور تم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة من موقع الحادث ولم تنجح محاولات إسعافه، وفارق الحياه إثر الحادث الأليم.

حادث الغردقة

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء محيى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، يفيد بتلقي قسم شرطة أول الغردقة، إخطارا بحادث سيارة أسفر عن مصرع طفل في الرابعة عشر من عمره، يدعى «إبراهيم أحمد عبد الجليل».

وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت التصريح بدفن الجثمان.