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رئيس الوزراء البريطاني: الصين تهدد أمن بلادي الاقتصادي

كتب:

محمود البدوي
03:25 م | الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
رئيس الوزراء البريطاني - ريشي سوناك

رئيس الوزراء البريطاني - ريشي سوناك

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إنّ الصين تهدد أمن بلاده الاقتصادي، وذلك حسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية»، بشأن أبرز تصريحات سوناك في قمة الـ20 المنعقدة في إندونيسيا.

سوناك: الصين تمثل تحديًا لقيم ومصالح بريطانيا

وأضاف سوناك، أنّ الانتخابات العامة في بريطانيا ليست أولوية حاليا، حيث تسعى لندن في الوقت الحالي لتعزيز الحوار مع الصين، موضحًا أنّ الصين تمثل تحديًا لقيم ومصالح بريطانيا.

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